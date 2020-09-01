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Проект "Армия спорта" запустили в Тюмени

Спорт, 17:29 16 сентября 2020

gto.ru | Фото: gto.ru

Подготовиться к сдаче нормативов ГТО могут юные тюменцы в ходе военно-спортивного проекта “Армия спорта”, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Физкультурно-спортивные занятия проводятся по средам в 11 часов в районе дома №263, корп.1 на ул. Широтная. На этих встречах ребята также готовятся к выполнению нормативов комплекса ГТО. Для участников проекта проведут теоретические и практические занятия военно-патриотической направленности.

“В дальнейшем юных тюменцев ждут общие сборы в формате фестивалей, на которых они смогут продемонстрировать полученные навыки, официально выполнить нормативы комплекса ГТО”, — рассказали в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Руководителем проекта "Армия спорта" является инструктор центра "Старт", фитнес-тренер Илья Краев. Проект направлен на физическое и патриотическое воспитание детей, в том числе находящихся в социально опасном положении.

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# ГТО , дети , спорт

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