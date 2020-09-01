Победителей тюменского фестиваля "Велогон" отметят специальными медалями

| Фото: из сообщества "Велогон 2020 Закрытие велосезона" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Велогон 2020 Закрытие велосезона" во ВКонтакте

Победителям тюменского фестиваля "Велогон", который состоится 19 сентября, впервые вручат специальные медали.

"Будут крутые медали, которых ни у кого еще не было. Медаль будет представлять из себя велосипедную "звезду" с логотипом фестиваля в центре. Каждый участник в команде получит по медали. Знаки будут разных цветов в зависимости от места — за первое место в командном зачете и размером они будут побольше", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из организаторов фестиваля Андрей Васильев.

Он отметил, что в последние два года "Велогон" в городе не проводился по разным причинам. Его возрождают в 2020 году. Маршрут держат в секрете, чтобы у всех участников были равные возможности. Его протяженность — 20 км.

Продолжительность "Велогона" составляет 10 часов. Программа насыщенна командными и индивидуальными конкурсами. Всех участников организаторы поделят на команды, в течение полутора-двух часов они будут проходить через активные конкурсы, например, перетягивание канатов, бой подушками. Команды будут соревноваться друг с другом и зарабатывать очки.

"Конкурсная программа пройдет на поляне проведения. Призеров будет много, если, например, брать три команды по 15 человек — это уже около 50. Поощрительные призы более символичные, но приятные", — поделился Андрей Васильев.

Принять участие в "Велогоне" смогут все желающие — достаточно иметь исправный велосипед, еду, теплые вещи и защитную маску. Место сбора - мультицентр "Контора пароходства", начало в 9 часов. В 10 часов тюменцы колонной двинутся по составленному маршруту. Участие бесплатное.

Инна Пахомова