Депутаты городской думы изучили исполнение бюджета Тюмени за 2019 год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С итогами исполнения городского бюджета за 2019 год тюменские депутаты ознакомились в ходе очередного заседания постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 16 сентября. О рекомендации, принятой на публичных слушаниях, и об исполнении бюджета рассказал директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

"Публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2019 год" прошли 3 сентября 2020 года в здании администрации города, - сообщил Андрей Пилипчук. - Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, на слушаниях присутствовало более семидесяти человек. В обсуждении годового отчета приняли участие депутаты городской думы, представители общественных организаций и жители Тюмени".

По итогам 2019 года доходы поступили в бюджет города в объеме 30,4 млрд рублей, расходы составили почти 32 млрд рублей. Расходы в 2019 году были направлены на реализацию городских программ развития социальной сферы, дорожно-транспортной сети, а также реализацию жилищной политики. Большая часть средств бюджета направлена в социальную сферу – на развитие человеческого капитала направлено 13,7 млрд рублей.

Объем инвестиций в развитие дорожной отрасли составил в прошлом году около 4 млрд рублей. В Тюмени были реконструировано и построены около восьми километров автомобильных дорог. В частности, в 2019 году выполнялось строительство дорог в микрорайонах Ямальский-2, Восточный-2, Казарово, Плеханово и Березняковский. Завершено строительство улицы Николая Федорова. В городе построено более восьми километров велодорожек.

В 2019 году Тюмень принимала участие в шести национальных проектах "Образование", "Демография", "Цифровая экономика", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда".

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

По словам Андрея Пилипчука, участники слушаний активно задавали вопросы, кроме того, пять обращений поступили в письменной форме. Все они направлены в администрацию города для подготовки ответа по существу. Рекомендация одобрить проект была принята большинством голосов: "за" высказались 43 человека, 13 "против" и один воздержался.

Депутат Наталья Проскурякова обратила внимание комиссии на возможные негативные последствия для городского бюджета в связи с ограничительными мерами, предпринятыми в период пандемии корнавирусной инфекции: "Как представитель предпринимательского сообщества, я могу отметить, что есть данные статистики, говорящие о том, что ряд предприятий, закрывшихся на три-пять месяцев, уже не начнут работу никогда. То есть, эти деньги не вернутся в бюджет год-два. Предприниматели получили поддержку на всех уровнях, но ситуация все равно очень серьезная".

"На городские нужды было потрачено почти 33 миллиарда рублей, а это самая большая сумма за последние годы, уровень исполнения бюджета очень высокий, - отметила председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко. – Конечно, у депутатов всегда есть вопросы, и это хорошо. Такие замечания всегда находят отклик у исполнительной власти".

Итоги публичных слушаний и отчет об исполнении бюджета будут вынесены на рассмотрение на очередном заседании Тюменской городской думы 24 сентября.

Николай Ступников