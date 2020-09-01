Ялуторовские фермеры завершают уборку картофеля

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6 тыс. 630 тонн картофеля с 243 га получили в КФХ Зайкина Ялуторовского района. Убрано 76 % площади, занятых картофелем. Средняя урожайность - 272,8 ц/га.

КФХ Зайкина занимается не только выращиванием картофеля, но и капусты, свеклы. Валовый сбор свеклы составляет более 1 тонны, урожайность - 385,2 ц/га. Более 500 тонн капусты фермер уже реализовал.

По данным районного сельхозуправления на 16 сентября, предприятия обмолотили 95 % полей, засеянных зерновыми культурами. 88,3 % убрано в ООО "Петелино", около 70 % – в ООО "МСК".

Самый большой урожай зерна получили в ООО "Дружба-Нива" — 13 тыс. 442 тонны. Наибольшая урожайность зарегистрирована в АО "Приозёрное" - 28,1 ц/га при средней в районе – 22,9 ц/га.

Параллельно со страдой, трудовые бригады ведут вспашку зяби. Более 10 тыс. 723 га обработано.

Для нужд животноводства заготовлено 78,6 % силоса, 73,5 % сенажа. Заготовка кормов продолжается.

Анжела Лебедева