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Тюменский депутат взял на карандаш проблемы детсада № 39

Политика, 11:51 18 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Качество ремонта, проведенного летом 2020 года в детском саду № 39, обсудил с руководством учреждения депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов.

Заведующая Любовь Кравцова сообщила, что во втором корпусе на ул. Молодежной отремонтировали кровлю, фасад здания, отмостки, крыльцо. В третьем корпусе на ул. Южной заменили тепловой узел. Любовь Кравцова поблагодарила депутата за участие в решении затянувшихся вопросов.

Юрий Коновалов посетил первый корпус детсада на ул. Молодежной, 2а. Это здание эксплуатируется с 1966 года, тем не менее внутри помещения выглядят опрятно. "Это делается самими работниками детского сада, – рассказала заведующая. – Ежегодно своими силами мы выполняем косметический ремонт".

Обойдя территорию детсада, депутат обратил внимание на отслаивающуюся окраску на фасаде, на трещины и разрушенные крыльца запасных выходов, а также на деформацию асфальта.

"Эти вопросы уже заданы, есть сметы, но почему-то решение о выделении средств затягивается, – пояснила заведующая. Она признала, что в августе 2020 года возникла аварийная ситуация с протечкой канализации. В процессе устранения выяснилось, что система изношена и требует полной замены.

Проблемы Юрий Коновалов взял на карандаш и в ближайшее время направит запрос о проведении инструментального обследования строительных конструкций, чтобы определить необходимость проведения ремонтных работ и оценки безопасности эксплуатации здания.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , детский сад , Юрий Коновалов

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