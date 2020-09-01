Журналистам расскажут о проекте "Молодежная финансовая инициатива"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

О планах по реализации социально значимого проекта "Молодежная финансовая инициатива: финансовую грамотность каждому школьнику" расскажут организаторы на пресс-конференции, которая пройдет в пространстве коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" в технопарке 30 сентября.

Напомним, что этот просветительский проект стартует в 10 тюменских школах в октябре и станет одним из этапов комплексной программы "Социальная финансовая инициатива", запущенной в апреле 2020 года региональным отделением Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. Ожидается, что новые знания о потребительской, правовой и финансовой грамотности получат около 300 ребят.

Исполнительный директор тюменского отделения "Финпотребсоюза" Светлана Мельцер рассказала, что "Молодежная финансовая инициатива" существует с 2015 года. За это время проведено два городских и два областных чемпионата по финансовой грамотности, которые охватили все города юга региона, а также Казанский район. Их участниками стали более 3 тыс. молодых людей от 14 до 22 лет. У проекта сформировалась устойчивая команда модераторов и экспертов, в том числе из состава победителей прежних чемпионатов.

По ее мнению, в том числе благодаря этому Тюменская область стабильно занимает призовые места на Общероссийской олимпиаде по финансовой грамотности для старшеклассников и имеет высокие статистические показатели по финансовому образованию молодежи.

Центральным спикером пресс-конференции станет финансовый эксперт и сооснователь проекта Finliberty Светлана Самойлова. Участники события затронут как основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь при знакомстве с миром финансов, так и наиболее современные и эффективные механизмы профилактики и решения этих задач.

Начало мероприятия - 30 сентября в 15 часов. К участию приглашают представителей СМИ и заинтересованных граждан. Все желающие могут зарегистрироваться на портале Leader ID или прислать заявку на электронную почту проекта: politreyd@bk.ru. Вопросы о проекте и пресс-конференции можно задать по телефону: 8(3452) 38-18-14.