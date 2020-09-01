Посетители "Ленты" смогут помочь продуктами нуждающимся тюменцам

Архивное фото | Фото: Альянс СО НКО во ВКонтакте Архивное фото | Фото: Альянс СО НКО во ВКонтакте

Пополнить бокс для сбора продуктовых пожертвований крупами, мукой, консервами, сахаром, макаронами и другой едой для нуждающимся из Тюмени и Тюменского района смогут посетители гипермаркета "Лента" 17 сентября.

Акция приурочена к работе социально значимого проекта "Помогаем вместе", направленного на информирование граждан о возможности участия в продуктовой и неденежной благотворительности. Организаторы - АНО "Обретая крылья" при поддержке социального продовольственного центра "Банк еды" и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, это будет не первая благотворительная акция, которую проводят тюменские волонтеры совместно с торговой сетью "Лента". Летом в областной столице состоялась серия подобных мероприятий, по итогам которых собранные продуктовые наборы получили люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, а также социальный приют "Твой дом" и молодежная реабилитационная организация инвалидов "Оптимист".

АНО "Обретая крылья" является региональным партнером благотворительного фонда "Дари еду" и куратором одноименного федерального проекта в Тюмени с июня 2020 года. За это время нуждающимся передали более 170 продуктовых наборов.

Мероприятие пройдет 17 сентября с 13 до 16 часов в гипермаркете "Лента" по ул. Мельникайте, 39.

Стать благотворителем проекта или оставить заявку о необходимости в поддержке можно на официальном сайте проекта.