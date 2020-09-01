Перспективы сотрудничества с Республикой Корея обсудили в Тюмени

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Точки возможного сотрудничества Тюмени с Республикой Корея обсудили глава города Руслан Кухарук и генеральный консул посольства Республики Корея в РФ Пак Хо в рамках визита корейской делегации в Тюменскую область.

Среди них – строительство стоматологической клиники на базе многопрофильного стационара МСЧ "Нефтяник". Корейских специалистов высоко ценят в стоматологической отрасли, челюстно-лицевой хирургии. По словам Руслана Кухарука, их опыт поможет сделать стоматологическую помощь в Тюменской области еще качественнее и доступнее. Реализация проекта была запущена в Тюмени в феврале этого года, открыть клинику планируется в 2023 году.

Руслан Кухарук уточнил, что с корейскими коллегами тюменские хирурги уже работали. В Федеральном центре нейрохирургии регулярно проходят симпозиумы и мастер-классы с участием международных специалистов, в том числе Республики Корея. Также для подготовки врачей можно задействовать Тюменский медицинский университет.

Налажено сотрудничество в культурной сфере. Традиционно корейская сторона участвует в международном фестивале детского кино "Ноль плюс", который проходит в Тюмени не первый год. Тюменские представители также принимали участие в фестивале в Сеуле.

В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея в Тюмени обустроили парк российско-корейской дружбы. Его торжественно откроют 19 сентября. Руслан Кухарук уточнил, что также корейские архитекторы поучаствуют в разработке зданий МФЦ и нового выставочного зала в Тюмени.

Пак Хо пообещал делиться опытом Республики Корея в области сортировки и переработки мусора. "Наши граждане обязаны сортировать мусор, обычно этим занимаются мужчины. В Тюмени тоже есть мусорортировочный завод, этой сфере уделяется большое внимание. Желаю вам, чтобы как можно больше граждан и как можно скорее включились в эту работу", - отметил генеральный консул.

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

"Наше сотрудничество на той стадии, когда можно установить побратимские отношения между городами. Учитывая вашу основную специфику – нефтегазовое дело, могу предложить одно из муниципальных образований Республики Корея, где занимаются этой же сферой", - обратился Пак Хо к главе Тюмени. Руслан Кухару заверил, что возможность подписания соглашения рассмотрят в ближайшее время – в этом заинтересованы обе стороны. Также на федеральном уровне рассматривается возможность открытия прямого авиарейса из Тюмени или Екатеринбурга в Сеул.

В завершение встречи гости поблагодарили администрацию Тюмени за прием и обменялись традиционными подарками.

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Евгения Шевцова