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ФК "Тюмень" проведет домашний поединок с челябинскими футболистами

Спорт, 09:34 20 сентября 2020

| Фото: ФК "Тюмень". Архив

Очередной матч в рамках ОЛИМП-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ ФК "Тюмень" проведет 20 сентября. Соперником выступит "Челябинск". Поединок 7-го тура начнется в 17 часов на стадионе "Геолог", но пройдет без зрителей.

В турнирной таблице 4-й группы "Тюмень" сейчас на 3-м месте (лидируют "КАМАЗ" из Татарстана и "Новосибирск"). Из пяти сыгранных игр четыре закончились победой тюменцев, еще одна – с "Новосибирском" – ничьей. Команда заработала 13 очков. "Челябинск" сейчас на 7-й строке в турнирной таблице с активом 9 очков. Согласно превью, у "Тюмени" шансы на победу оцениваются на 64,35%.

В прошлом сезоне "Тюмень" и "Челябинск" встречались трижды. Две игры в рамках Олимп-Первенства России 2-го дивизиона группы "Урал-Приволжье" - 2019-2020 гг закончились победой "Тюмени" (1:2 и 1:0). Еще в одном поединке счет остался 0:0.

Напомним, что 12 сентября игроки "Тюмени" одержали волевую победу в Самаре, одолев местные "Крылья Советов-2" со счетом 3:4, сообщает "Вслух.ру".

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