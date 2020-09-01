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Мошенник обманул селянина при покупке коровы

Происшествия, 15:42 21 сентября 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Житель Увата лишился 10 тыс. рублей, внеся предоплату продавцу коровы. Объявление о продаже животного 32-летний селянин нашел на сайте объявлений, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Мужчина позвонил по указанному номеру телефона и договорился с собеседником о цене и условиях доставки, после чего перевел на банковский счет продавца предоплату в размере 10 тыс. рублей.

Однако продавец сообщил о проблемах с транспортировкой и попросил о доплате. Селянин засомневался в его честности и предложил отменить сделку, потребовав вернуть внесенную предоплату. После этого злоумышленник на связь больше не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество

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