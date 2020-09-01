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Северянина отправили в колонию за сбыт фальшивых купюр и наркотиков в Тюмени

Происшествия, 14:40 22 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К шести годам колонии строгого режима приговорил Ленинский районный суд Тюмени жителя Нижнетавдинского района за сбыт фальшивых купюр и покушение на сбыт наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2020 года молодой человек приобрел четыре поддельные пятитысячные купюры, которые сбыл при покупке мобильного телефона по объявлению через сайт "Авито". Об этом продавец узнал позже, когда пытался внести эти купюры на карту через банкомат. По его заявлению было возбуждено уголовное дело.

Найти злоумышленника удалось, когда его задержали за покушение на сбыт наркотиков в садовом обществе "Лесная поляна". Там он со своим подельником забрал из тайника более 24 гр. синтетики.

Суд назначил подсудимому шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

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# наркотики , суд , уголовное дело , фальшивые купюры

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