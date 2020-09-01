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Школьники Тюменского района вышли на зарядку с чемпионами области

Спорт, 16:16 22 сентября 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

К всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" присоединились учащиеся Онохинской школы. Зарядку для них провела двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова, сообщает администрация Тюменского района.

Ребят также поддержали руководитель региональной общественной организации "Российский союз каратэ Кекусинкайкан" Виталий Сузин и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Анжелика Рыбина.

Спортсмены поделились со школьниками историями своего спортивного успеха и провели зарядку, объяснив, как правильно распределять нагрузку на организм при выполнении упражнений.

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# Онохинская школа , школьники

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