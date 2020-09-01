Тюменец перевел мошеннику около трехсот тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 тыс. рублей лишился тюменец, попавшись на уловки телефонного мошенника, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчине позвонили с неизвестного номера. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Во время беседы злоумышленник предложил потерпевшему перевести деньги на другой банковский счет. Доверчивый гражданин перевел денежные средства через мобильное приложение на счет неустановленного банка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что в подобных ситуациях ни в коем случае нельзя следовать инструкциям телефонных мошенников. Лучше перезвонить в банк по указанному на карте номеру телефона горячей линии или обратится в полицию.