Тюменское правительство покинул глава департамента лесного комплекса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Пуртов покидает пост директора департамента лесного комплекса Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 23 сентября.

По сообщению на сайте региональных органов власти, Пуртов уходит по собственному желанию, в связи с переходом на новое место работы.

Напомним, Николай Пуртов был назначен директором департамента лесного комплекса Тюменской области в марте 2018 года. Ранее он работал первым заместителем главы Тюменского района.