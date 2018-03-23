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Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

11:29 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Николай Пуртов/фото atmr.ru

Николай Пуртов назначен директором департамента лесного комплекса Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Ранее Николай Пуртов работал первым заместителем главы Тюменского района.

Николай Пуртов родился 21 мая 1974 года в с. Тугалово Уватского района Тюменской области. В 2000 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция", квалификация "Юрист". В 2013–2016 – заместитель генерального директора фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". С ноября 2016 занимал должность заместителя главы Тюменского муниципального района, с мая 2017 года  - первый заместитель главы Тюменского района.  Женат, воспитывает двух дочерей.

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Теги: назначение , Николай Пуртов

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