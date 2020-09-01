Евгений Заболотный обозначил основные задачи перед депутатами гордумы

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, открывая сентябрьское заседание, напомнил присутствующим, что в 2020 году дума отмечает 230-летие.

"Начало развитию в России местного самоуправления положила Жалованная грамота городам, подписанная императрицей Екатериной Великой в 1785 году. Тюмени понадобилось пять лет, чтобы сформировать городскую думу. Впервые она собралась 4 августа 1790 года", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Он отметил, что вопросы местного значения, которые обсуждали депутаты в XVIII-XX веках, неизменны и сегодня: налоги и сборы, аренда земли и городской недвижимости, вопросы благоустройства, контроль за работой городских учреждений, помощь нуждающимся.

"Проект повестки сегодняшнего заседания созвучен с темой первого заседания думы конца восемнадцатого века. Тогда гласные обсуждали бюджет и источники его пополнения. На том же заседании гласные выбирали места для размещения различных городских объектов. В проекте повестки сегодняшнего заседания тоже представлены важнейшие вопросы исполнения бюджета и градостроительной политики", - прокомментировал председатель думы.

Евгений Заболотный подробно остановился на предстоящих задачах для представительного органа власти. Прежде всего - утвердить бюджет 2021 года и плановый период 2022-2023 годов.

Также подготовить и принять нормативные акты, регламентирующие порядок работы инициативных проектов, в том числе установить новые полномочия органов ТОС по инициированию таких проектов.

По его словам, основной работой было и остается взаимодействие с жителями Тюмени, в том числе в части реализации наказов, данных депутатам городской думы.

"Мы продолжаем деятельность в непростое время. Пандемия до конца не отступила, но мы оптимисты. Как говорил Эрнест Хемингуэй, работа – лучшее лекарство от всех бед. Я желаю всем нам успешно потрудиться", - подвел итог выступления Евгений Заболотный

Николай Ступников