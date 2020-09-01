В Викуловском районе открыли новый телятник

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Новое помещение для ремонтного молодняка крупного рогатого скота открыли в ООО "Радиус-Агро" в Викуловском районе.

Здесь будут содержать молодняк от 6 до 12 месяцев для пополнения стада взамен выбывших животных. Новый телятник рассчитан на 150 голов, содержать их будут на глубокой подстилке.

Как отметила главный специалист управления сельского хозяйства администрации Викуловского района Тамара Смирнова, дополнительное помещение улучшит условия содержания молодняка, что положительно отразится на производственных показателях хозяйства и животноводческой отрасли района в целом.

Евгения Шевцова