Тюменские депутаты одобрили исполнение городского бюджета

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Итоги публичных слушаний и отчет об исполнении бюджета за 2019 год и первое полугодие 2020 рассмотрели депутаты на заседании Тюменской городской думы 24 сентября. О принятой на публичных слушаниях рекомендации и об исполнении бюджета сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

По его словам, исполнение доходов и расходов бюджета города составляет 57%. По уточненному плану в 2020 году доходы планировались на уровне 36 млрд 763 млн рублей, а расходы – 38 млрд 956 млн рублей.

Председатель городской счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев сообщил, что дефицит покрывался остатками средств, составившими к 1 января около 3 млрд рублей, кредиты при этом не привлекались.

"Департамент финансов и налоговой политики предоставил нам понятные материалы и таблицы по реализации доходной и расходной частей бюджета прошлого года, - отметил депутат Юрий Коновалов. – Однако по ряду муниципальных программ отмечается низкий уровень их исполнения, в частности, это энергосбережение и повышение энергоэффективности – исполнение пятьдесят пять процентов. По выполнению других муниципальных программ получены неплохие результаты, в целом бюджет исполнен на хорошем уровне".

Депутат Алексей Чирков обратил внимание коллег на вопрос компенсации льготного проезда детей к летним лагерям и местам отдыха. "Мы рассматривали, сколько бюджетных ассигнований потребуется на это, - напомнил он. – На какой стадии решение этого вопроса сегодня, люди уже обращаются с ним ко мне". Андрей Пилипчук сообщил народному избраннику, что льготный проезд находится на рассмотрении и будет решен при изучении основных показателей бюджета следующего года.

Его коллега Александр Гунбин поинтересовался, запланированы ли в связи с режимом повышенной готовности дальнейшие меры поддержки. На это Андрей Пилипчук сообщил, что ситуация отслеживается постоянно Уже принятые меры работают, объем поддержки составил 500 млн рублей. "По итогам года он может превысить миллиард, дополнительная поддержка будет предоставляться в случае необходимости", - отметил он.

"Все фракции, за исключением коммунистов, поддержали исполнение бюджета 2019 года. Он был достаточно серьезный – более тридцати миллиардов рублей истратил город на содержание, и что, важно, на развитие", - прокомментировал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Он выразил надежду, что если бюджет будет оставаться таким, то в последующие годы город сможет серьезно развиваться дальше.

Также Евгений Заболотный напомнил, что из бюджета города за первое полугодие 2020 года на поддержку предпринимательства было направлено 500 млн рублей. "Мы шли на этот шаг осознанно, это необходимая мера, - подчеркнул он.- Остальные программы реализуются в плановом режиме, и сегодня администрация города заверила депутатов, что бюджет 2020 года будет исполнен в том объеме, который мы заложили. Конечно, коррективы будут, но нет оснований опускать руки".

Николай Ступников