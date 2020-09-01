Юрий Баранчук поблагодарил депутатов гордумы за совместную работу

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Со вступлением в должность депутата Тюменской областной думы поздравили на заседании гордумы Юрия Баранчука 24 сентября.

Народные избранники подготовили для него памятный адрес со словами признательности за плодотворное сотрудничество на благо Тюмени.

"Благодарим вас за созидательный труд, личный вклад в развитие города Тюмени", – говорится в памятном адресе.

По мнению председателя думы Евгения Заболотного, избрание Юрия Баранчука депутатом регионального парламента – закономерный итог его многолетней работы.

"Надеемся, вы всегда будете помнить о том, что ваша политическая карьера "от сего города начинается": эти слова написаны на гербе Тюмени, который депутаты вручают вам", – сказал он.

Юрий Баранчук признался, что быть депутатом городской думы V, VI и VII созывов для него всегда было честью и большой ответственностью.

"Подводя итоги совместной работы с коллегами по депутатскому корпусу, администрацией Тюмени, сотрудниками аппарата думы, хочу подчеркнуть, что сделано немало: наш город, растет, развивается, хорошеет, – выступил с ответной речью депутат Тюменской областной думы. – Четкость, с которой Юрий Коновалов всегда ставит вопросы, энергия и энтузиазм Альбины Селезневой, опыт Степана Киричука, мудрость Евгения Заболотного, искренность Руслана Кухарука и честная, открытая позиция всех депутатов и сотрудников администрации научили меня ценить самое главное – человеческие отношения, дружбу. Многих из вас я могу назвать своими друзьями, независимо от принадлежности к политическим партиям. За честность, открытость, за профессионализм и любовь к нашему городу я всем вам говорю большое спасибо", – обратился к собравшимся Юрий Баранчук.

От имени депутатов городской думы Евгений Заболотный пожелал коллеге успехов на новом месте работы.

Николай Ступников