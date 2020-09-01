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Выбран председатель Тобольской городской думы

Политика, 19:10 24 сентября 2020

Тобольской городской думы Выбран председатель Тобольской городской думы | Фото: Тобольской городской думы

Председателем Тобольской городской думы седьмого созыва выбран Андрей Ходосевич на первом заседании депутатов 24 сентября.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Депутаты тайным голосованием единогласно и во второй раз избрали председателем Тобольской гордумы начальника Тобольского АО "Транснефть-Сибирь" Андрея Ходосевича.

"Пять лет вы будете обязаны отдать Тобольску и тоболякам, чтобы наш город был комфортным, уютным, гостеприимным. А жители могли быть максимально удовлетворены от принимаемых нами решений", - сказал глава города, обращаясь к депутатам.

На первом после выборов 13 сентября заседании тобольские депутаты обсудили структуру, количество, состав комиссий и выбрали их председателей. В новый состав гордумы вошли 24 члена партии "Единая Россия" и представитель партии "Справедливая Россия".

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Глава Тобольска Максим Афанасьев вместе с удостоверениями вручил депутатам памятные, а точнее, как заметил он, напутственные подарки - книги "Счастливый город".

"Уверен, что новая команда принесет пользу тоболякам и будет работать на благо города", - отметил он.

Анжела Лебедева

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# городская дума , депутаты , Максим Афанасьев , Тобольск

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