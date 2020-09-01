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Мошенник требовал у пенсионерки 100 тысяч рублей

Происшествия, 13:38 25 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей попытался выманить телефонный мошенник у 70-летней тюменки. Злоумышленник выдавал себя за сотрудника ГИБДД, сообщает УМВД Тюменской области.

Крупную сумму неизвестный потребовал, чтобы сын пожилой местной жительницы не был привлечен к уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Однако женщина позвонила сыну, убедилась, что никакой аварии не было и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка мошенничества".

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