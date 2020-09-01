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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Антон Фирсов уходит из правительства Тюменской области

Губернатор, 14:46 25 сентября 2020

фото из личного аккаунта Антона Фирсова в facebook

Антон Фирсов покидает пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 25 сентября 2020 года.

Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор в четверг, 24 сентября.

Фирсов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Напомним, Антон Фирсов был назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 5 марта 2019 года.

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# Александр Моор , Антон Фирсов

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