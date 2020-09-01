Антон Фирсов уходит из правительства Тюменской области
фото из личного аккаунта Антона Фирсова в facebook
Антон Фирсов покидает пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 25 сентября 2020 года.
Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор в четверг, 24 сентября.
Фирсов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.
Напомним, Антон Фирсов был назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 5 марта 2019 года.