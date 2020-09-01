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МФК "Тюмень" дважды переиграл норильских футболистов

Спорт, 12:25 29 сентября 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал вторую победу над "Норильским никелем" в чемпионате российской суперлиги, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Подопечные Николая Иванова на домашней площадке оказались сильнее со счетом - 5:3. В составе хозяев забитые голы на счету Ивана Милованова, Дениса Неведрова, Александра Упалева и Сергея Абрамовича.

"Не все сегодня получалось, особенно, в первом тайме. Но в перерыве наставники внесли коррективы, стали подключать вратаря – это принесло успех. Все парни молодцы, проявили характер и вытащили матч. Поздравляю всех болельщиков, всех, кто за нас болеет, переживает. Мы чувствуем поддержку на расстоянии, старались не подвести", - отметил капитан тюменцев Александр Упалев.

Напомним, в первой встрече этих команд тюменцы также оказались сильнее - 7:2. После трех туров МФК "Тюмень" возглавляет турнирную таблицу суперлиги. Подопечные Николая Иванова одержали шесть побед в шести матчах. На их счету 18 очков.

В следующем матче тюменцы 4 октября сыграют в Подмосковье с клубом "КПРФ".

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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