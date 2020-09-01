Ролики с элементами кинезиологии подготовили тюменские библиотекари

| Фото: из группы "Пушкинка" во ВКонтакте | Фото: из группы "Пушкинка" во ВКонтакте

Цикл видеороликов "Добро пожаловать в "Книжкоград", представляющих собой знакомство с литературными произведениями с элементами кинезиологии и логопедии, подготовили сотрудники Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина.

Первый видеоролик можно увидеть в группе "Пушкинка" во ВКонтакте.

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения, которые позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие.

"Целевой аудиторией проекта являются дети с ограниченными возможностями здоровья, однако такие упражнения будут полезны любому маленькому читателю", — рассказали в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина.

В онлайн-формате также продолжится и сотрудничество с волонтерами – студентами-дефектологами, которые покажут ребятам занимательные логопедические упражнения.

Напомним, весной 2020 года проект создания инклюзивного кукольного театра "Книжкоград" на базе Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина поддержали во втором этапе конкурса #ТворитьДоброПросто. В процессе реализации библиотекари столкнулись с проблемой, связанной с ограничениями в проведении массовых мероприятий. Первый спектакль по рассказу "Каштанка" в рамках "Книжкоград" показали на открытой площадке перед библиотекой, затем часть проекта решили перевести в онлайн.