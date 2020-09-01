  • 29 сентября 202029.09.2020вторник
  • USD78,6713
    EUR91,4790
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ролики с элементами кинезиологии подготовили тюменские библиотекари

Общество, 16:38 29 сентября 2020

из группы "Пушкинка" во ВКонтакте | Фото: из группы "Пушкинка" во ВКонтакте

Цикл видеороликов "Добро пожаловать в "Книжкоград", представляющих собой знакомство с литературными произведениями с элементами кинезиологии и логопедии, подготовили сотрудники Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина.

Первый видеоролик можно увидеть в группе "Пушкинка" во ВКонтакте.

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения, которые позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие.

"Целевой аудиторией проекта являются дети с ограниченными возможностями здоровья, однако такие упражнения будут полезны любому маленькому читателю", — рассказали в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина.

В онлайн-формате также продолжится и сотрудничество с волонтерами – студентами-дефектологами, которые покажут ребятам занимательные логопедические упражнения.

Напомним, весной 2020 года проект создания инклюзивного кукольного театра "Книжкоград" на базе Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина поддержали во втором этапе конкурса #ТворитьДоброПросто. В процессе реализации библиотекари столкнулись с проблемой, связанной с ограничениями в проведении массовых мероприятий. Первый спектакль по рассказу "Каштанка" в рамках "Книжкоград" показали на открытой площадке перед библиотекой, затем часть проекта решили перевести в онлайн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , обучение , проекты , центр семейного чтения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 29.09.2020Ролики с элементами кинезиологии подготовили тюменские библиотекари
16:27 29.09.2020Тюменцы напишут Тотальный диктант дома
16:19 29.09.202052 участника стали дипломантами тюменского онлайн-конкурса "Курултай-2020"
16:16 29.09.2020Житель Тобольска стал победителем викторины "Россия: люди, цифры, факты"