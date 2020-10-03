В Уватском районе намерены выращивать ягоды плантациями

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Технологию плантационного выращивания клюквы, брусники, голубики, морошки и княженики специалисты Уватского района изучили в ходе поездки в Кострому. Здесь действует единственное в России предприятие, которое занимается производством ягод в промышленных объемах.

Разработкой проекта масштабного выращивания северных ягод занимается заместитель главы Уватского района по экономическим вопросам Павел Ваганов. По его словам, механизм создан, осталось привлечь ученых и инвесторов.

Один из вариантов плантационного выращивания ягод - это применение торфяных выработок, считает Ваганов.

"Мы занимаемся разработкой и реализацией проекта по освоению торфяных месторождений в районе. Предполагается комплексный подход, который заключается в совмещении различных видов деятельности на этих месторождениях. Запасы торфа в районе оцениваются в 6,7 миллиарда тонн. Проектом предусмотрена его разработка, выработка различной продукции", - говорит он.

Клюкву, голубику, княженики американского и болотных сортов реально получить в условиях северного района Тюменской области. Проект перспективный для муниципалитета, уверен замглавы по экономике, так как ресурсы, рынки сбыта имеются. Осталось запустить его в действие.

Анжела Лебедева