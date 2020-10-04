Ажиотажного спроса на продукты питания в Тюменской области нет

Фото: ИА "Тюменская линия Фото: ИА "Тюменская линия

Ситуация на потребительском рынке Тюменской области оценивается специалистами как стабильная, ажиотажного спроса на продукты питания не наблюдается. Товары, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, представлены широким кругом производителей (как местных, так и из других регионов), обуславливающим широкий диапазон цен.

Индекс потребительских цен на продукты питания в Тюменской области в январе − декабре 2019 года к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,02 %, что соответствует среднему уровню показателя по Российской Федерации (105,05 %).

Правительством области осуществляется комплекс мер по развитию конкуренции на продовольственном рынке области как основного фактора влияния на сбалансированное ценообразование на рынке продовольственных товаров: поддержка сельхозпроизводителей области, мероприятия по реализации проектов "Покупаем тюменское!" и "Продаем тюменское", организация ярмарок по продаже продуктов питания и сельскохозяйственной продукции без посредников и торговых наценок.

В городах и районах Тюменской области регулярно проводятся ярмарки по расширенной продаже продукции, в которых принимают участие сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации малых форм хозяйствования (личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства).