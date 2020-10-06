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Финал турнира по экстремальной робототехнике стартовал в Тюмени

Общество, 11:10 06 октября 2020

организаторы воркшопа "Робототехнические соревнования Кубок РТК: история, особенности подготовки и советы участникам" | Фото: организаторы воркшопа "Робототехнические соревнования Кубок РТК: история, особенности подготовки и советы участникам"

Финал соревнований "Кубок РТК" открылся в Тюмени 6 октября. Он проходит в здании Тюменского технопарка по адресу ул. Республики, 142, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В двух номинациях - "Искатель" и "Экстремал" - участвуют 20 команд, это около 50 школьников в возрасте от десяти лет.

В связи с эпидемической ситуацией, в этом году финал вместо традиционных двух дней проходит четыре дня. Организаторы также сократили количество отборочных туров.

За каждой командой закреплено индивидуальное время для тренировки, ремонта и заезда, всего 40 минут. К полигону допускаются только судья и один участник. Это позволит ребятам не пересекаться с представителями других команд и соблюсти все необходимые меры предосторожности в период пандемии. Один раз в час после каждого заезда будет проводиться дезинфекция полигона.

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# Кубок РТК , робототехника

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