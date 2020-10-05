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Ялуторовские аграрии засыпали семена под будущий урожай

Экономика, 17:27 05 октября 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/ | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/

5 тыс. 565 тонн семян под будущий урожай засыпали предприятия Ялуторовского района. Уборку зерновых, зернобобовых и технических культур в муниципалитете завершили в полном объеме.

По информации специалистов сельхозуправления, труженики полей собрали более 44 тыс. тонн зерна при средней урожайности 23 ц/га. Пшеницы намолочено 25 тыс. 641 тонна, ячменя – 11 тыс. 192, овса – 5 тыс. тонн, озимых культур получено 1 тыс. 199 тонн.

Самая высокая урожайность - около 30 ц/га - зафиксирована в ООО "Мичуринская свиноводческая кампания". В лидерах также значатся АО "Приозёрное", ООО "Чайка" и КФХ "Зайкина И. А.".

Механизаторы Ялуторовского района продолжают работу по вспашке зяби. В КХФ "Зайкина И. А." собрали урожай картофеля и свеклы – 9 тыс. 24 и 1 тыс. 40 тонн соответственно. Продолжается заготовка моркови и капусты.

Чествование лучших земледельцев пройдет на районном Дне работника сельского хозяйства.

Анжела Лебедева

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# уборка , уборочная кампания , Ялуторовский район

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