Трех человек, пострадавших при пожаре в Тюмени, госпитализировали

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек, отравившихся продуктами горения при пожаре в доме № 60 на ул. Энергетиков в Тюмени 5 октября, доставили в Областную клиническую больницу № 2. Трое госпитализированы.

Напомним, пожар в однокомнатной квартире дома № 60 на ул. Энергетиков произошел поздним вечером 5 октября. Как рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, вызов в скорую помощь поступил в 23 часа 32 минуты. Первая бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут.

"Всего на месте работали четыре бригады скорой помощи. В ОКБ № 2 доставили пять человек с отравлением продуктами горения. Трем из них потребовалась госпитализация. Еще двух направили на амбулаторное наблюдение", — сообщила Александра Малыгина.

Из зоны воздействия опасных факторов пожарные спасли 18 человек. Еще девять человек эвакуировали.

Пожар ликвидировали в 0 часов 10 минут.

Инна Пахомова