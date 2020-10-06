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Трех человек, пострадавших при пожаре в Тюмени, госпитализировали

Происшествия, 10:27 06 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек, отравившихся продуктами горения при пожаре в доме № 60 на ул. Энергетиков в Тюмени 5 октября, доставили в Областную клиническую больницу № 2. Трое госпитализированы.

Напомним, пожар в однокомнатной квартире дома № 60 на ул. Энергетиков произошел поздним вечером 5 октября. Как рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, вызов в скорую помощь поступил в 23 часа 32 минуты. Первая бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут.

"Всего на месте работали четыре бригады скорой помощи. В ОКБ № 2 доставили пять человек с отравлением продуктами горения. Трем из них потребовалась госпитализация. Еще двух направили на амбулаторное наблюдение", — сообщила Александра Малыгина.

Из зоны воздействия опасных факторов пожарные спасли 18 человек. Еще девять человек эвакуировали.

Пожар ликвидировали в 0 часов 10 минут.

Инна Пахомова

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# пожар , пострадавшие , скорая помощь

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