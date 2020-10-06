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Наталья Проскурякова: торги на ремонт крыш должны проводиться зимой

Политика, 11:54 06 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ход капитального ремонта кровли многоквартирных домов в своем избирательном округе проверила депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова. Участие в выездном мероприятии приняли также представители областного фонда капитального ремонта, городского департамента ЖКХ, службы техконтроля и управляющих компаний.

К ремонту скатной крыши дома по ул. Дзержинского, 62 подрядная организация приступила месяц назад. Из-за неточности со стороны проектировщика ремонт завершится только в декабре. По словам представителя службы техконтроля, на крыше проходит верхняя разводка отопления, которая не позволяла установить стропильную конструкцию.

Проектировщик признал недостатки проекта. В настоящее время на крыше выполнено 10 % от всех запланированных работ. Произведен демонтаж части стропильной системы, установлена на ее месте новая и покрыта пароизоляционной пленкой.

"На объекте еще очень много работы, имеет смысл посетить его через пару недель. Хотелось бы верить, что ремонтники успеют закончить до конца года и им не помешают дождь и снег", – отметила Наталья Проскурякова.

Кровля девятиэтажного дома на ул. Ялуторовской, 27 практически завершена. Как и в большинстве случаев, сроки ремонта из-за плохой погоды и пандемии продлили на месяц. Протечек в доме не было, основной объем работ уже позади. Осталось сделать ограждение, устройство оцинкованных листов на парапетах и утилизировать старое покрытие кровли.

"Торги на капитальный ремонт крыш домов должны проводиться как минимум зимой, чтобы работы начинались летом. Сухих и солнечных дней в июне-августе у нас, конечно, больше, значит, мы получим меньше проблем с затоплением квартир и своевременное завершение работ, - подвела итог проверки Наталья Проскурякова. - В этом году пандемия частично нарушила планы и графики, тем не менее, конкурсы прошли, подрядчики определены, и они достаточно ответственно относятся к работе".

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Николай Ступников

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# гордума , депутат , крыши , Наталья Проскурякова , ремонт

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