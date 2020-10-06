Овощи, рыбу и мед смогут купить тюменцы на ярмарке

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив) | Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив)

Овощи, рыбу, молочную продукцию и свежий мед смогут купить тюменцы на специализированной продовольственной ярмарке, которая пройдет на ул. Льва Толстого в Тюмени 17 октября.

По словам заведующей сектором товарных ресурсов департамента потребительского рынка администрации города Елены Логуновой, ярмарка называется "Дары осени", предполагается, что здесь представят больше овощной продукции, мяса будет по минимуму.

"Обычно мясо рубят, когда на улице отрицательная температура воздуха. Поэтому реализация мясной продукции планируется в ноябре-декабре. А сейчас представят рыбу, овощи, мед — как раз прошел сезон сбора меда. Кроме того, погода позволяет продавать молочную продукцию", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Елена Логунова.

Пока о количестве участников грядущей продовольственной ярмарки говорить рано. Отметим, обычно торговля, которую организовывают в Тюмени на четырех площадках, собирает около 80 товаропроизводителей города и юга региона, садоводов и фермеров, граждан, занимающихся личными подсобными хозяйствами.

Ярмарка будут проходить в районе дома № 29 на ул. Льва Толстого с 8 до 15 часов 30 минут. Участники придут на площадку уже в 7 часов, здесь их встретят и разместят.

Инна Пахомова