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Старшее поколение - хранители моральных ценностей и традиций, считает депутат гордумы

Политика, 12:25 07 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тепло и сердечность, уважение и любовь, а также преемственность поколений и связь времен несет в себе День пожилых людей.

Это отметила депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова на праздничном концерте в Центре культуры и искусства "Современник".

"Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков", – обратилась к пожилым людям Надежда Ачкасова. Она пожелала пенсионерам крепкого здоровья, благополучия и счастья.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Владимир Гороховцев в канун 1 октября пообщался с членами совета ветеранов Ленинского округа и участниками Великой Отечественной войны, входящими в состав общественной организации "Фронтовичка".

Народный избранник поблагодарил людей золотого возраста за бесценный опыт и традиции, которые они передают молодому поколению. Депутат вручил пенсионерам памятные подарки и продуктовые наборы.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Николай Ступников

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# Владимир Гороховцев , гордума , День пожилого человека , депутаты , Надежда Ачкасова

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