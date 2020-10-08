Десятки фильмов о войне показали за время работы арт-пространства "Время Победы" в Тюмени

| Фото: из сообщества центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Около 30 кинолент о Великой Отечественной войне показали за время работы арт-пространства "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени.

"В рамках работы арт-пространства были показаны около 30 картин о событиях времен Великой Отечественной войны. Также в рамках спецпрограммы "Победа" Международного фестиваля "Ноль плюс" тюменцы увидели более 10 художественных и документальных фильмов о войне", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Напомним, арт-пространство "Время Победы" открыли неподалеку от мультицентра "Контора пароходства" 31 августа. Еженедельно здесь работала анимационная студия, проходили кинопоказы, а также патриотические акции и концертные программы. На этой площадке прошли концерты участников фестиваля "Осенняя рапсодия". 3 октября оно завершило работу. За все время площадку посетили тысячи горожан разных возрастов.

Отдельного внимания заслужила анимационная студия. Во время занятий школьники могли создать историю о подвиге героя, пройти мастер-класс по рисунку, анимации и монтажу на профессиональном оборудовании.

Кульминацией работы арт-пространства "Время Победы" стал "Уикенд поколений". 1 и 3 октября здесь выступали лучшие творческие коллективы областной столицы.

В 2021 году арт-пространство вновь откроет свои двери. "Мы думаем возобновить его работу в мае под тем же названием. В это время планируем транслировать фильмы, посвященные Дню Победы. А с 1 июня сменим концепцию — о тематике пока говорить не будем", — заключила Олеся Семенова.

Инна Пахомова