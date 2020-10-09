Победителя среди рыбаков выявят в Тюмени

| Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюмени по рыболовному спорту на донную удочку пройдут на р. Тура 11 октября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Состязания пройдут в районе с. Чикча. Участие в лично-командных соревнованиях примут спортсмены рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций Тюмени, спортсмены-любители.

"Мы впервые проводим летнюю рыбалку в октябре. Как правило, в это время рыба уже начинает готовиться к зиме, обрастает жиром, скатывается в яму. Все эти факторы создадут определенные сложности для рыбаков, но на то они и соревнования. Мы постарались создать равные условия для всех участников - выбрали широкий, песчаный берег без значительных перепадов высот, с хорошим выходом к воде", - рассказал главный судья соревнований Игорь Савиных.

Регистрация начнется в 7 часов, затем пройдет прикормка. Ловля рыбы продолжится до 15 часов. Победителей определят по весу рыбы и самой крупной добыче.