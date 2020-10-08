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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области на борьбу с COVID-19 выделят более шести миллиардов рублей

Экономика, 19:15 08 октября 2020

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

6,45 млрд рублей выделят из бюджета Тюменской области на финансирование мероприятий против COVID-19. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Эта и многие другие цифры были уточнены в проекте закона об изменениях в областной бюджет, рассмотренном сегодня на заседании профильного комитета. Кроме того, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предусмотрено 2,7 млрд рублей", - написал он.

Среди расходов на образование - на организацию бесплатного горячего питания учащихся в Тюменской области выделено 625,6 млн рублей.

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# Андрей Артюхов , коронавирус , областной бюджет

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