В Тюменской области 186 молодых семей получили выплаты на жилье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

186 молодых семей Тюменской области получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в первом полугодии 2020 года.

Информация правительства Тюменской области о реализации закона "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" была рассмотрена на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Средний размер социальной выплаты, сообщает пресс-служба областной думы, составил 1 084,5 тыс. рублей. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) с использованием средств социальных выплат равна 16,5 тыс. кв м.

По данным на 1 января 2020 года в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году включено 459 семей.

Борис Олейник