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В Тюменской области 186 молодых семей получили выплаты на жилье

Политика, 10:41 09 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

186 молодых семей Тюменской области получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в первом полугодии 2020 года.

Информация правительства Тюменской области о реализации закона "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" была рассмотрена на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Средний размер социальной выплаты, сообщает пресс-служба областной думы, составил 1 084,5 тыс. рублей. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) с использованием средств социальных выплат равна 16,5 тыс. кв м.

По данным на 1 января 2020 года в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году включено 459 семей.

Борис Олейник

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# жилье , молодые семьи , областной бюджет , облдума

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