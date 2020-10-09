Жительница Свердловской области полгода держала младенца в шкафу

| Фото: УМВД по Свердловской области | Фото: УМВД по Свердловской области

Жительница Карпинска Свердловской области полгода держала младенца в шкафу. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, об этом сообщает радио Sputnik.

Истощенный ребенок находится в больнице под присмотром врачей, подозреваемая - в клинике, у нее проверят психическое состояние. Двоих старших детей отправили в детский дом на период разбирательства.

Установлено, что женщина не стояла на учете в женской консультации. Родила девочку самостоятельно.

"Сотрудники полиции установили, что роды она принимала сама у себя дома в ванной комнате, пока другие, старшие дети дома отсутствовали, - рассказал начальник пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - После того как представителям полиции поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники отдела внутренних дел, которые действительно обнаружили грудного ребенка в сильно истощенном состоянии".

Полицейским женщина не смогла объяснить причину такого отношения к третьему ребенку. Известно, что в начале 2020 года ее муж ушел из семьи, при этом они официально не разведены. В службах профилактики семья не значится. Родственники и друзья отзываются о семье и матери положительно.

"Прорабатываются различные версии случившегося, в том числе послеродовая депрессия, шок от того, что осталась с тремя детьми на руках", – добавил представитель свердловской полиции.