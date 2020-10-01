Нулевая ставка для отдельных категорий налогоплательщиков будет действовать до 1 января 2024 года

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Нулевая налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и патентной системы налогообложения будет действовать до 1 января 2024 года. Соответствующий проект закона Тюменской области был рассмотрен на заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.

Проект закона Тюменской области "О внесении изменений в закон Тюменской области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области" был внесен в порядке законодательной инициативы правительством Тюменской области. Законопроект, сообщает пресс-служба областной думы, подготовлен в связи с изменениями федерального налогового законодательства.

Субъектам Российской Федерации дано право устанавливать ставки налога в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания продлено до 1 января 2024 года.

В настоящее время нулевая ставка в отношении этих категорий налогоплательщиков установлена до 1 января 2021 года.

Кроме того, законопроектом уточняются наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также перечень таких видов деятельности дополняется новым видом – "Животноводство, услуги в области животноводства".

Всего на заседании профильного комитета депутаты обсудили десять вопросов, окончательное решение которых будет вынесено на заседание Тюменской областной Думы 22 октября

Борис Олейник