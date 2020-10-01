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В Тюменской области расселение аварийного жилья идет с опережением плана

Экономика, 17:10 12 октября 2020

Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

13,9 тыс. кв. м жилья расселено в Тюменской области по данным на 1 октября 2020 года. В новые дома переехал 801 человек. Таким образом, в регионе досрочно достигнуты целевые показатели 2020-2021 годов, сообщает Главное управление строительства.

Расселение граждан из аварийного жилья ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". В марте 2019 года в Тюменской области была утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2025 годы. Она предусматривает расселение всех многоквартирных домов, признанных до первого января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

В настоящее время расселено 45,35 тыс. кв. м, что составляет 31% от общего объема. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тыс. кв. м (1,1 тыс. человек).

Участниками программы являются 10 муниципальных образований региона. Всего необходимо расселить 147,36 тыс. кв. м – это 378 домов, 3 тыс. 711 жилых помещений, и чуть более 9 тыс. человек.

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# аварийное жилье , национальный проект Жилье и городская среда , расселение

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