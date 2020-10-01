Евгений Заболотный: деятельность думы идет в рабочем режиме

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

11 жителей областной столицы поощрят почетными грамотами Тюменской городской думы и 39 - благодарностями. Такое решение было принято на заседании комиссии по поощрениям гордумы, которое прошло 8 октября дистанционно.

В связи с подготовкой повестки на октябрь председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что рассмотрение вопросов состоится в заочном формате путем опроса мнений депутатов. 22 октября проекты решений будут рассмотрены в рамках постоянных комиссий. 29 октября, когда планировалось заседание Тюменской городской думы, депутаты выразят свое мнение по предложенным вопросам.

Евгений Заболотный подчеркнул, что новому формату работы предшествовала серьезная юридическая и техническая подготовка. "Деятельность думы осуществляется в рабочем режиме, несмотря на коррективы, которые вносит жизнь, – отметил он. – Депутаты имеют возможность по сети Интернет своевременно знакомиться с документами и принимать имеющие юридическую силу решения".

По его словам, важно, что современные коммуникации позволяют поддерживать обратную связь с жителями. Тюменцы могут направить предложения в проекты решений думы через официальный сайт и дистанционно обратиться к любому из депутатов.

Николай Ступников