Проблемы тюменских пенсионеров помогают решать депутаты городской думы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Затянувшиеся почти на полгода работы по остеклению балкона помог завершить тюменской пенсионерке депутат городской думы Юрий Коновалов. На личном приеме тюменка рассказала, что прочитала в газете рекламу, в которой фирма предлагала пенсионерам установить пластиковые окна по льготным ценам.

После оформления заявки по телефону к ней приехали специалисты. Был подписан договор, работники фирмы разобрали старые оконные рамы на балконе и уехали. Пять месяцев пенсионерка терпела неудобства - демонтированные окна хранились на балконе и в комнате, а звонки исполнителям работ заканчивались обещаниями.

Как выяснилось, фирма, которая оказывала льготные услуги пенсионерам, находится в Новокузнецке Кемеровской области. Тогда пенсионерка обратилась за помощью к своему депутату.

Юрий Коновалов оперативно разыскал руководство тюменского филиала фирмы. Задержку выполнения заказа ему объяснили сменой руководства компании. Депутата заверили, что в ближайшее время работы выполнят. Проблема была решена в течение двух дней. 8 октября в общественную приемную депутата пришла тюменка со словами благодарности.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Благодарность от пенсионеров местного отделения "Маяк" поступила в адрес депутата Олега Касьянова. Пожилые люди признательны депутату за оперативное устранение проблем с электричеством в центре досуга "Отрада", где возникли проблемы с проводкой. Благодаря содействию депутата перебои с электроэнергией оперативно устранили.

"Теперь пенсионеры безопасно и с удовольствием занимаются в стенах досугового центра", – отметил депутат и добавил, что костяк местного отделения "Маяк" составляют люди серебряного возраста, пропагандирующие активный и здоровый образ жизни.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С активистами ветеранской организации 4-го микрорайона Восточного округа Тюмени встретился депутат городской думы Александр Захаров. С народным избранником ветераны обсудили планы совместной работы.

Александр Захаров поблагодарил пенсионеров за общественно полезный труд, доброту и готовность прийти на помощь: "Людям самого старшего возраста нужны поддержка и участие в их жизни, а одиноким – просто возможность поговорить, и в этом как раз могут помочь члены совета ветеранов, ведь они к ним ближе всего по возрасту и лучше других понимают их нужды, спасибо вам за неравнодушие!".

По словам депутата, он уже 15 лет я сотрудничает с советом ветеранов микрорайона и восхищается их энергией, оптимизмом и работоспособностью. Александр Захаров вручил членам совета благодарственные письма депутата, цветы и подарки.

Николай Ступников