  • 15 октября 202015.10.2020четверг
  • USD77,2759
    EUR90,7065
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Депутат Госдумы Николай Брыкин помог тюменцам решить проблемы

Политика, 14:03 15 октября 2020

Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин провел прием граждан во время региональной недели. Парламентарий общался с избирателями по телефону.

Тюменцы обратились к Николаю Брыкину с просьбой оказать помощь в решении жилищно-коммунальных проблем. Так, в домах по адресу ул. Волгоградская, 33 и Жигулевская, 8 отсутствовало отопление, а в многоквартирном доме по адресу ул. Энергетиков, 60 А жильцы остались без электричества.

"Трудно представить, что в холодное время года, при всех имеющихся возможностях и своевременного запуска тепла городскими властями, жизнь и здоровье граждан подвергается риску из-за ненадлежащего исполнения своих прямых обязанностей управляющими компаниями", - сказал депутат.

После вмешательства парламентария проблемы были устранены.

Также в ходе приема, поступило обращение от пенсионера-инвалида с просьбой разобраться в предоставлении ей и ее мужу льготных путевок в санаторий и замене сломанной трости. К решению этого вопроса подключилась управляющая государственного учреждения Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко. Выяснилось, что семейная пара стояла в очередь на получение путевки и отправится на санаторно-курортное лечение уже в этом месяце, а новую трость работники Фонда социального страхования доставили ей домой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госдума РФ , Николай Брыкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 15.10.2020Депутаты городской думы держат на контроле проблемы ремонта крыш
14:03 15.10.2020Депутат Госдумы Николай Брыкин помог тюменцам решить проблемы
13:52 15.10.2020Правительство ускорит выдачу жилищных сертификатов для переезжающих северян
13:08 15.10.2020Проблемы тюменских пенсионеров помогают решать депутаты городской думы