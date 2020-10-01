Правительство ускорит выдачу жилищных сертификатов для переезжающих северян

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Граждане, переезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, смогут получить социальные выплаты для приобретения жилья в более короткие сроки. Постановление о внесении изменений в ряд нормативных актов подписал Михаил Мишустин, сообщает правительство России.

Теперь федеральные средства, выделяемые на жилищные сертификаты, будут перераспределяться между регионами с помощью правительственных распоряжений. То есть, если в одном субъекте возникнет экономия, деньги оперативно перенаправят в нуждающийся регион. Ранее этот процесс регулировался только законом о бюджете, что значительно замедляло процесс.

Еще одно изменение касается инвалидов, уезжающих с Крайнего Севера. Для получения жилищных сертификатов им больше не придется предоставлять справку о наличии инвалидности. Уполномоченные органы будут самостоятельно получать эти сведения с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

Постановлением также уточняются условия использования жилищного сертификата при покупке квартир на этапе строительства. Средства господдержки теперь можно будет потратить на приобретение жилья не только по договору долевого участия, но и по договору уступки права требования. Это решение распространится на всех получателей господдержки.