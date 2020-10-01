АО "Транснефть-Сибирь" выполнило диагностику более 8 тыс. км нефтепроводов

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Внутритрубную диагностику линейной части магистральных нефтепроводов (МН) на 107 участках общей протяженностью 8062,7 км провело АО "Транснефть-Сибирь" за девять месяцев текущего года.

Для контроля технического состояния нефтепроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано 143 подводных перехода магистральных трубопроводов общей протяженностью около 310 км. Исследование внутренней полости трубы проводилось диагностическими приборами различной конструкции (ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы).

Также полностью завершена оценка технического состояния 21 участка линейной части общей протяженностью 1 тыс. 220 км. Всего в 2020 году, объявленном в организациях системы "Транснефть" Годом промышленной безопасности, АО "Транснефть-Сибирь" планирует провести оценку технического состояния 47 участков линейной части протяженностью 2 тыс. 840 км и обследовать методом внутритрубной диагностики 135 участков общей протяженностью более 10 тыс. км. Также планируется диагностика 372 подводных переходов протяженностью 711 км.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года продиагностировано 17 резервуаров вертикальных стальных, из них полное техническое диагностирование проведено на 12 емкостях, частичное – на пяти. Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов. По результатам диагностирования 10 резервуарам продлен срок безопасной эксплуатации, остальные подлежат капитальному ремонту.

Кроме того, на 10 нефтеперекачивающих станциях АО "Транснефть-Сибирь" проведена полная и частичная диагностика отдельных участков технологических трубопроводов. На 11 перемычках между магистральными нефтепроводами выполнена полная диагностика с проведением работ по вскрытию участков, снятию старой изоляции, диагностике, восстановлению изоляционного покрытия. Кроме того, проведен комплекс мер по поддержанию неизменного планово-высотного положения обследуемых трубопроводов.

Диагностическое обследование технологических трубопроводов и резервуаров выполняется в сроки и в объемах, запланированных комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО "Транснефть" для обеспечения безаварийной эксплуатации, промышленной и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь".