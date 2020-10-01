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Чемпион России пополнил состав волейбольной команды "Тюмень"  

Спорт, 11:41 17 октября 2020

волейбольной команды «Тюмень»   | Фото: волейбольной команды «Тюмень»  

Состав сибирского клуба пополнил Александр Мочалов, сообщает пресс-служба команды. Опытнейшему доигровщику 37 лет, его рост – 198 см.

Он воспитанник башкирского волейбола, выступал за уфимские команды "Энергетик", "Нефтяник Башкортостана" и "Урал". В суперлиге Александр защищал цвета краснодарского "Динамо", "Губернии" из Нижнего Новгорода, клуба "Зенить-Казань", кемеровского "Кузбасса", "Енисея" из Красноярска и "Новы" из Новокуйбышевска.

В составе дружины из столицы Татарстана в сезоне 2013-2014 годов он стал чемпионом России. В минувшем сезоне Александр выступал за челябинское "Динамо". Эта команда в чемпионате высшей лиги "А" финишировала вслед за "Тюменью" - четвертой.

Отметим, что "Тюмень" в настоящее время ушла из-за коронавируса на карантин, но этот не мешает команде вести трансферную работу.

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