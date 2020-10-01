  • 19 октября 202019.10.2020понедельник
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменца со свертком героина задержала полиция

Происшествия, 14:15 19 октября 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств задержали в Тюмени сотрудники полиции, сообщает городское УМВД.

Остановленный для проверки документов мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители приняли решение о личном досмотре. В присутствии понятых у 41-летнего безработного тюменца был изъят сверток.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находился героин общей массой более пяти граммов. Возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. В настоящее время тюменец находится под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 19.10.2020Тюменский суд отправил жителя Екатеринбурга в колонию за бандитизм
14:15 19.10.2020Тюменца со свертком героина задержала полиция
13:20 19.10.2020Выпавший из окна в Тюмени ребенок находится в тяжелом состоянии
12:36 19.10.2020Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе Тюмень — Омск