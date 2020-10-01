Тюменца со свертком героина задержала полиция

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств задержали в Тюмени сотрудники полиции, сообщает городское УМВД.

Остановленный для проверки документов мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители приняли решение о личном досмотре. В присутствии понятых у 41-летнего безработного тюменца был изъят сверток.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находился героин общей массой более пяти граммов. Возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. В настоящее время тюменец находится под подпиской о невыезде.