Тюменская область получит субсидию на модернизацию учреждений культуры

| Фото: static.government.ru | Фото: static.government.ru

29 млн 700 тыс. рублей поучит Тюменская область из федерального бюджета на поддержку культуры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства могут быть использованы на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модельных библиотек.

Деньги поступят в регионы уже в 2020 году. Работа ведется в рамках национального проекта "Культура". Всего в России на модернизацию учреждений культуры регионам направят более 989 млн рублей.