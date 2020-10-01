Тюменская область получит субсидию на модернизацию учреждений культуры
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29 млн 700 тыс. рублей поучит Тюменская область из федерального бюджета на поддержку культуры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства могут быть использованы на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модельных библиотек.
Деньги поступят в регионы уже в 2020 году. Работа ведется в рамках национального проекта "Культура". Всего в России на модернизацию учреждений культуры регионам направят более 989 млн рублей.