Эффективность бизнеса: тюменские компании выбирают геолокационные сервисы

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Бизнес Тюменской области в 2020 году переходит на онлайн-мониторинг.

Чтобы оптимизировать маршрут водителей компании, повысить эффективность работы экспедиторов и курьеров, или ускорить выезд ремонтных бригад – работодатели используют web-интерфейсы и онлайн-карты. Посмотреть местоположение ближайшего сотрудника до адресата заявки и оперативно отправить его на вызов тюменским предприятиям помогает сервис "Контроль кадров". По данным аналитиков МегаФона, спрос на такое телеком-решение в этом году вырос в 10 раз.

"Услуга онлайн-мониторинга интересна в том числе и крупным предприятиям с "закрытыми" территориями. В рамках соблюдения карантинных мер безопасности в Тюменской области работодатели, беспокоясь о здоровье своих работников, используют онлайн-мониторинг, чтобы в оперативном режиме снижать количество личных контактов сотрудников, работающих на объекте", - рассказали в компании "МегаФон". В пресс-службе сотового оператора пояснили: традиционно услугу "Контроль кадров" внедряют транспортные компании, курьерские службы - в районных центрах области, а также сервисы доставки областной столицы.

Знать, где находятся сотрудники и смотреть на онлайн-карте не отклонились ли они от заданного маршрута также предпочитают на крупных предприятиях региона, где есть свои подразделения логистики, водители, мерчандайзеры. Решение помогает снизить затраты при эксплуатации транспорта. В этом году сервис стал также актуален для сотрудников с разъездным характером работы в сфере торговли, строительства, среди энергосбытовых компаний.