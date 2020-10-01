В Тюменской области обсудили меры по борьбе с пьянством

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Борьба с алкоголизацией населения – это, в первую очередь, дополнительные меры по снижению уровня бедности в регионе и счастливое будущее детей. Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на межведомственном онлайн-совещании, посвященном эффективности мер по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

Были рассмотрены вопросы организации оказания наркологической медпомощи лицам, злоупотребляющим спиртным и больным алкоголизмом, а также мероприятия, направленные на профилактику пьянства.

"Необходимо усилить в муниципалитетах региона межведомственное взаимодействие для выявления, лечения, социальной реабилитации и трудоустройства людей, злоупотребляющих спиртными напитками", - подчеркнула заместитель губернатора.