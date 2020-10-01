  • 20 октября 202020.10.2020вторник
  • USD77,9241
    EUR91,3115
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области обсудили меры по борьбе с пьянством

Политика, 16:43 20 октября 2020

admtyumen.ru

Борьба с алкоголизацией населения – это, в первую очередь, дополнительные меры по снижению уровня бедности в регионе и счастливое будущее детей. Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на межведомственном онлайн-совещании, посвященном эффективности мер по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

Были рассмотрены вопросы организации оказания наркологической медпомощи лицам, злоупотребляющим спиртным и больным алкоголизмом, а также мероприятия, направленные на профилактику пьянства.

"Необходимо усилить в муниципалитетах региона межведомственное взаимодействие для выявления, лечения, социальной реабилитации и трудоустройства людей, злоупотребляющих спиртными напитками", - подчеркнула заместитель губернатора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ольга Кузнечевских

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 20.10.2020В Тюменской области обсудили меры по борьбе с пьянством
15:39 20.10.2020Депутаты гордумы отметили благодарностями работников почтамта и ЖКХ
12:25 19.10.2020На улице Энергетиков появится пешеходная зона на месте погребов
09:26 18.10.2020Евгений Заболотный поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства