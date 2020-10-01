  • 22 октября 202022.10.2020четверг
  • USD77,0322
    EUR91,3448
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Международный квест "За Пределами" посвятят событиям Второй мировой войны

Общество, 08:11 22 октября 2020

из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте

Событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса посвятят международный исторический квест "За Пределами". Он пройдет 21 ноября на четырех языках и будет транслироваться на весь мир, сообщает Росмолодежь.

Руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что при подготовке организаторы встречались с ветеранами и записали их воспоминания. Чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации, побывали в музеях, посвященных Второй мировой войне, в разных странах.

"Сценарий игры основан на архивных документах и свидетельствах очевидцев. Все объединились, чтобы в доступном для молодежи формате рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось снова", – подчеркнула она.

Международный исторический квест "За пределами" начнется в 15 часов (по мск) 21 ноября. Зарегистрироваться на него можно на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# квест

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:45 22.10.2020Тюменским кинофестивалям нужны волонтеры
08:34 22.10.202022 октября в Тюмени ожидается небольшая геомагнитная буря
08:23 22.10.2020Тюменцев зовут на фестиваль "Вокруг Кореи за 80 минут"
08:11 22.10.2020Международный квест "За Пределами" посвятят событиям Второй мировой войны