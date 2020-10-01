Международный квест "За Пределами" посвятят событиям Второй мировой войны

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте

Событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса посвятят международный исторический квест "За Пределами". Он пройдет 21 ноября на четырех языках и будет транслироваться на весь мир, сообщает Росмолодежь.

Руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что при подготовке организаторы встречались с ветеранами и записали их воспоминания. Чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации, побывали в музеях, посвященных Второй мировой войне, в разных странах.

"Сценарий игры основан на архивных документах и свидетельствах очевидцев. Все объединились, чтобы в доступном для молодежи формате рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось снова", – подчеркнула она.

Международный исторический квест "За пределами" начнется в 15 часов (по мск) 21 ноября. Зарегистрироваться на него можно на сайте.